Metito, Türk kimya şirketi İnfo’yu satın aldı
10 dakika önce
Akıllı su yönetimi çözümleri alanında dünyanın lider şirketlerinden Metito, Türk kimya şirketi İnfo Grubu'nun çoğunluk hissesini satın alarak Türkiye pazarına girdi.
Akıllı su yönetimi çözümleri alanında dünyanın lider şirketlerinden Metito, Türk kimya şirketi İnfo Grubu'nun çoğunluk hissesini satın alarak Türkiye pazarına girdi. Metito, bu pazardan Türki Cumhuriyetlere de açılmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:50
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