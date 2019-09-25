Son Dakika Haberleri: Metito, Türk kimya şirketi İnfo’yu satın aldı
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Metito, Türk kimya şirketi İnfo’yu satın aldı

10 dakika önce

Akıllı su yönetimi çözümleri alanında dünyanın lider şirketlerinden Metito, Türk kimya şirketi İnfo Grubu'nun çoğunluk hissesini satın alarak Türkiye pazarına girdi.

Metito, Türk kimya şirketi İnfo’yu satın aldı, System.String[]

Akıllı su yönetimi çözümleri alanında dünyanın lider şirketlerinden Metito, Türk kimya şirketi İnfo Grubu'nun çoğunluk hissesini satın alarak Türkiye pazarına girdi. Metito, bu pazardan Türki Cumhuriyetlere de açılmayı hedefliyor.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:50 
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