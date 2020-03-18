METODER'den kan bağışı çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel METODER'den kan bağışı çağrısı - Son Dakika

METODER'den kan bağışı çağrısı

6 saat önce

Mersin Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastaları Derneği Başkanı Dr. Ali Tamam, korona virüs salgını nedeniyle üst düzey önlemler alındığına dikkat çekerek, bu süreçte düzenli olarak sürekli kan almak zorunda hastalar için vatandaşları kan bağışı yapmaya çağırdı.

METODER'den kan bağışı çağrısı, System.String[]

Mersin Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastaları Derneği Başkanı Dr. Ali Tamam, korona virüs salgını nedeniyle üst düzey önlemler alındığına dikkat çekerek, bu süreçte düzenli olarak sürekli kan almak zorunda hastalar için vatandaşları kan bağışı yapmaya çağırdı.


Tamam, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de üst düzey önlemler aldığını vurguladı. Bu süreçte düzenli olarak sürekli kan almak zorunda olan hasta grupları bulunduğuna dikkat çeken Tamam, "Akdeniz Anemisi, ayrıca lösemi ve kanser hastalarımızın mağdur olmamaları ve geçtiğimiz günlerde yaşadığımız deprem gibi oluşabilecek olağan dışı durumlarda, olası bir kan sıkıntısı yaşanmaması için vatandaşlarımızı kan bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırıyor, Kızılay kan bağış noktalarına davet ediyoruz" dedi.


Ali Tamam ayrıca bu süreçte, tüm kamu ve kamu dışı kurum ve kuruluşlarda çalışan talasemi ve orak hücre anemi hastalarının sağlık sektörü de dahil olmak üzere idari izinli sayılmalarını talep ettiklerini bildirdi. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:24 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim insanlarına göre Kovid-19 insan yapımı değil
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi         
17:18
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi         
16:35
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu         
14:48
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi         
14:44
Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu         
14:16
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi         
13:49
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum         
12:28
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:09:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: METODER'den kan bağışı çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]