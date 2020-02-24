#Metoo davasında karar: Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein suçlu bulundu - Son Dakika
Son Dakika Dünya #Metoo davasında karar: Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein suçlu bulundu - Son Dakika Dünya

#Metoo davasında karar: Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein suçlu bulundu

6 saat önce

Tecavüz ve cinsel taciz iddialarından yargılanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein çıkarıldığı mahkemede, jüri heyetince suçlu bulundu.

#Metoo davasında karar: Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein suçlu bulundu, System.String[]

Tecavüz ve cinsel taciz iddialarından yargılanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein çıkarıldığı mahkemede, jüri heyetince suçlu bulundu.


Pazartesi günü verilen kararda iki kadına tecavüz ve cinsel tacizden suçlu bulunan Weinstein on yıllarca hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

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Hollywood, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:57 
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