Metrelerce karda 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
ADIYAMAN - Adıyaman
'da etkili olan kar ve yağmur yağışı nedeniyle il genelinde 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
İki haftadan beri yağışların devam ettiği Adıyaman'da, kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar
yağışı nedeniyle kırsalda ki yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman merkeze bağlı 10 köy, 10 mezra, Çelikhan
'a bağlı 15 köy, 23 mezra, Gerger
'e bağlı 15 köy, 29 mezra, Gölbaşı
'na bağlı 1 köy, 1 mezra, Kahta
'ya bağlı 3 köy, 7 mezra, Sincik
'e bağlı 15 köy, 36 mezra olmak üzeri toplam 59köy, 106 mezranın ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Adıyaman genelinde 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdare ekipleri 36 iş makinesiyle yolları kapalı olan yerleşim birimlerinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.