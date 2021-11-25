Metrelerce savruldu, seyir halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de metrelerce savrulan otomobilin kontrolden çıkması sonucu önünde seyreden başka bir otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Salim A. idaresindeki 60 VB 969 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak yaklaşık 30 metre savrulan otomobil, aynı yönde seyreden Murat S. idaresindeki 66 LM 197 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yolculardan Mehmet Ç. ve Tevrat K. yaralandı. Olay yerine, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin de yardımı ile ambulansa alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara karayolunun Kırıkkale istikameti bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Hurdaya dönen araçlar, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldıktan sonra yol, tekrar trafiğe açıldı.

(Hasan Ay-İHA)