Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

1 saat önce

Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atan ve metrelerce sürüklenen lüks cip su kanalına devrildi.

Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atan ve metrelerce sürüklenen lüks cip su kanalına devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Yeşildere Caddesi Uçan Yol yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih B. idaresindeki 60 EY 801 plakalı lüks cip, Konak istikametinden Karabağlar yönüne seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen lüks cip, yol kenarında bulunan kaldırıma çaptı ve ardından takla atarak su kanalına devrildi. Kaza anında yolcu konumunda olduğu ileri sürülen Recep S. araçtan fırlayarak yol kenarına savruldu ve kanlar içerisinde kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada ağır yaralanan Fatih B., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Recep S. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yiğit Can G. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralılardan Recep S.'nin durumunun ağır yolduğu, diğer iki yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir, Konak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor Yayaya yol veren kamyonete, arkadan gelen cip çarptı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor         
16:30
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni koronavirüs tehdidi bitene kadar askıya aldı. Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni koronavirüs tehdidi bitene kadar askıya aldı.         
15:53
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı         
15:37
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
12:57
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Bir nesle İngilizce'yi sevdiren Zülal öğretmen bakın şimdi ne yapıyor Bir nesle İngilizce'yi sevdiren Zülal öğretmen bakın şimdi ne yapıyor         
09:52
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı         
08:22
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti         
07:58
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 04:49:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]