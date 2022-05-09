Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı - Son Dakika
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Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı

09.05.2022 13:34

- Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikabın altında kalan ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı.

- Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikabın altında kalan ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza Siverek-Çermik Karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Serkan p idaresinde ki 63 ABE 169 plakalı motosiklet, Fehmi Y, idaresinde ki 63 F 1834 plakalı pikabın altına girdi. Yaklaşık 10 metre pikabın altında sürüklenen motosiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Rojhat Ç ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya karışan pikap sürücüsü ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı
Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı
Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı
Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı
Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı
Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı
Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı
Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı
Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı - Son Dakika


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