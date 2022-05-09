Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı - Son Dakika

- Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikabın altında kalan ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza Siverek-Çermik Karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Serkan p idaresinde ki 63 ABE 169 plakalı motosiklet, Fehmi Y, idaresinde ki 63 F 1834 plakalı pikabın altına girdi. Yaklaşık 10 metre pikabın altında sürüklenen motosiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Rojhat Ç ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya karışan pikap sürücüsü ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.