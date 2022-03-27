Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu - Son Dakika
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Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu

27.03.2022 14:27

Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savrulduKARABÜK Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkiinde çocuk bezi ve deterjan yüklü tır kontrolden çıkıp metrelerce sürüklendikten sonra alev alarak yandı.

Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu

KARABÜK Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkiinde çocuk bezi ve deterjan yüklü tır kontrolden çıkıp metrelerce sürüklendikten sonra alev alarak yandı.

Kaza, Karabük- Çankırı Karayolu İsmetpaşa mevkiinde meydana geldi. Serhat Cezikidaresindeki 02 DD 152 plakalı tır kontrolden çıkıp devrildikten sonra metrelerce sürüklendi. Tır dorsesinde bulunan yüzlerce çocuk bezi ve deterjan devrilme nedeniyle karayoluna savrulurken, aniden alev alan araç yanmaya başladı. Kazada sürücü yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. İfaiye ekiplerinin kısa sürede çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlatırken, tırın yurt dışına gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu
Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu
Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu
Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu
Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu
Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu
Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu
Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu - Son Dakika
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