Son dakika haber! Metrelerce sürüklenen tır üst geçide çarpıp devrildi: 1 ölü - Son Dakika

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Metrelerce sürüklenen tır üst geçide çarpıp devrildi: 1 ölü

ÇORUM - Çorum'da bir tırın üst geçit köprüsüne çarpması sonucu devrildiği trafik kazasında sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, Çevreyolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Samsun istikametine seyreden Oğuzhan K.'nın kullandığı 55 AZE 73 plakalı çimento hammaddesi yüklü tır, üst geçit köprüsüne çarparak kaza yaptı.

Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen tır içerisinde sıkışan sürücü, Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sürücü Oğuzhan K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Demir köprüye çarparak durabildi

Kaza yerinde yapılan olay yeri incelemesinde tırın yaklaşık 50 metre boyunca yol kenarında bulunan çelik bariyerleri de sökerek sürüklendiği ve üst geçit köprüsünün ayağına çarparak durduğu belirlendi. Tır sürücüsü Oğuzhan K., olay yerine çağrılan cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan çarpışmanın şiddeti ile üst geçit köprüsünün ana ayaklarından biri koparken çarpışmanın şiddeti ile devrilerek hurdaya dönen TIR' da vinç yardımı ile yol üzerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.