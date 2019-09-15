Son Dakika Haberleri: Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya polis baskını
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Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya polis baskını

48 dakika önce

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya polis baskını Bursa'da kenevir tarlasına polis baskınıBURSA - Bursa'da metrelerce uzunlukta ve 50 adet kök Hint Kenevirin bulunduğu tarlaya polis ekipleri drone ile baskın düzenledi.

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya polis baskını

Bursa'da kenevir tarlasına polis baskını

BURSA - Bursa'da metrelerce uzunlukta ve 50 adet kök Hint Kenevirin bulunduğu tarlaya polis ekipleri drone ile baskın düzenledi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir yapmış olduğu çalışmalar sonucu Hint Kenevirinin ekili olduğu tarlayı drone ile tespit ederek baskın düzenledi. Yapılan baskında her birinin boyu iki buçuk metre olan toplamda 50 adet kök Hint Keneviri ele geçirdi. Ekipler yaptıkları inceleme sonucunda 5 kök kenevirin hasat edildiğini belirledi. Tarlada bulunan 50 adet Hint kenevirini sökerek el koyan ekipler ilçe tarım müdürlüğüne teslim ederek imha edilmesini sağladı. Ekipler kenevirlerin kime ait olduğunu belirlemek için inceleme başlattı.

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya polis baskını

Kenevir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
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