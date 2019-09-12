Son Dakika Haberleri: Metrelerce yükle trafikte tehlikeli yolculuk
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Metrelerce yükle trafikte tehlikeli yolculuk

1 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kamyonetin kendisinden daha fazla yükle trafikte seyretmesi, sürücüleri tedirgin etti.

Metrelerce yükle trafikte tehlikeli yolculuk, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kamyonetin kendisinden daha fazla yükle trafikte seyretmesi, sürücüleri tedirgin etti.


Altınordu ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir eden bir kamyonetin kasasına yüklenen yükler, sürücüleri korkuttu. Büyük çuvalların içerisinde hurda malzemelerin olduğu tahmin edilen ve kendinden büyük yükle trafikte seyreden kamyonet, yanında geçen özellikle otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı. Yoldan yüksekliği yaklaşık 5 metre olan ve yüklerin de düzgün şekilde bağlanmadığı görülen kamyonet, trafikte tehlike oluşturdu. - ORDU

Atatürk Caddesi, Altınordu, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:59 Kaynak: İHA
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