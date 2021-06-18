Son dakika haberi... Metrelerce yüksekliğe çıkıp ölümü göze alarak hırsızlık yaptı - Son Dakika

Siirt'te bir hırsız, 2 yıl önce kapanan özel bir hastanenin dış cephesindeki kaplamaları almak için metrelerce yüksekliğe çıktı. Şahsın ölümle burun buruna geldiği hırsızlık anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve iki yıl önce kapanan hastane binasının 5. katına çıkan bir şahıs, ölümü göze alarak duvara monte edilen parçaları sökmeye başladı. Durumu gören çevredeki bir vatandaş yaşanan olayı cep telefonuna kaydetti. Bu durumdan rahatsız olan çevre esnafı yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.

(Selami Deniz/İHA)