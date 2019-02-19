Metrelerce Yükseklikte Verilen Ekmek Mücadelesi Kamerada
59 dakika önce
Metrelerce yükseklikte verilen ekmek mücadelesi kamerada Kağıthane'de işçilerin gökdelen temizliği kameradaİSTANBUL - Kağıthane'de gökdelen temizliği yapan iki işçinin emek mücadelesi cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Metrelerce yükseklikte verilen ekmek mücadelesi kamerada Kağıthane
'de işçilerin gökdelen temizliği kamerada
İSTANBUL - Kağıthane'de gökdelen temizliği yapan iki işçinin emek mücadelesi cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. İstanbul
'daki yüksek binaların temizliğini yapan işçiler geçimlerini sağlamak için metrelerce yükseklikte komando gibi çalışma yapıyor. Adeta birer komando gibi teçhizat kuşanan 2 temizlik işçisi iple sarkıtılarak Kağıthane Cendere Caddesi'nde bulunan bir gökdelenin dış cephesini temizledi. Metrelerce yükseklikte temizlik yapan işçilerin o anları bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:35 Kaynak: İHA
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