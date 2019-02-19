Son Dakika Haberleri: Metrelerce Yükseklikte Verilen Ekmek Mücadelesi Kamerada

Metrelerce Yükseklikte Verilen Ekmek Mücadelesi Kamerada

59 dakika önce

Metrelerce yükseklikte verilen ekmek mücadelesi kamerada Kağıthane'de işçilerin gökdelen temizliği kameradaİSTANBUL - Kağıthane'de gökdelen temizliği yapan iki işçinin emek mücadelesi cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Metrelerce yükseklikte verilen ekmek mücadelesi kamerada
Kağıthane'de işçilerin gökdelen temizliği kamerada

İSTANBUL - Kağıthane'de gökdelen temizliği yapan iki işçinin emek mücadelesi cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
İstanbul'daki yüksek binaların temizliğini yapan işçiler geçimlerini sağlamak için metrelerce yükseklikte komando gibi çalışma yapıyor. Adeta birer komando gibi teçhizat kuşanan 2 temizlik işçisi iple sarkıtılarak Kağıthane Cendere Caddesi'nde bulunan bir gökdelenin dış cephesini temizledi. Metrelerce yükseklikte temizlik yapan işçilerin o anları bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:35 Kaynak: İHA

İstanbul, Kağıthane, Genel
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