Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinin Solan bölgesindeki teleferikte dün yerel saatle 10.30 sıralarında arıza meydana geldi. Teleferikteki 11 kişi, metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Olay yerine bölge yetkilileri, itfaiye, polis ve acil müdahale ekipleri sevk edildi. Teleferiğe ulaşabilmek için yoğun çaba harcandı. Başlatılan kurtarma operasyonu 6 saat sürerken, teleferiktekiler ip yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Metrelerce yükseklikteki teleferikte 6 saat mahsur kaldılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.