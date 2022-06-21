Metrelerce yükseklikteki teleferikte 6 saat mahsur kaldılar

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletindeki teleferikte meydana gelen arıza sonucu havada mahsur kalan 11 kişi, 6 saatlik operasyon sonucu kurtarıldı.
Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinin Solan bölgesindeki teleferikte dün yerel saatle 10.30 sıralarında arıza meydana geldi. Teleferikteki 11 kişi, metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Olay yerine bölge yetkilileri, itfaiye, polis ve acil müdahale ekipleri sevk edildi. Teleferiğe ulaşabilmek için yoğun çaba harcandı. Başlatılan kurtarma operasyonu 6 saat sürerken, teleferiktekiler ip yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı. - YENİ DELHİ
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