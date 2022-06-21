Metrelerce yükseklikteki teleferikte 6 saat mahsur kaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Metrelerce yükseklikteki teleferikte 6 saat mahsur kaldılar

21.06.2022 14:55
Metrelerce yükseklikteki teleferikte 6 saat mahsur kaldılar

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletindeki teleferikte meydana gelen arıza sonucu havada mahsur kalan 11 kişi, 6 saatlik operasyon sonucu kurtarıldı.

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletindeki teleferikte meydana gelen arıza sonucu havada mahsur kalan 11 kişi, 6 saatlik operasyon sonucu kurtarıldı.

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinin Solan bölgesindeki teleferikte dün yerel saatle 10.30 sıralarında arıza meydana geldi. Teleferikteki 11 kişi, metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Olay yerine bölge yetkilileri, itfaiye, polis ve acil müdahale ekipleri sevk edildi. Teleferiğe ulaşabilmek için yoğun çaba harcandı. Başlatılan kurtarma operasyonu 6 saat sürerken, teleferiktekiler ip yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı. - YENİ DELHİ

YORUMLAR
500
Hindistan'da 21 Haziran Dünya Yoga Günü Hindistan'da 21 Haziran Dünya Yoga Günü Hindistan'da Uluslararası Yoga Günü kutlaması Hindistan'da Uluslararası Yoga Günü kutlaması
Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metrelerce yükseklikteki teleferikte 6 saat mahsur kaldılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:18 Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:51 Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 15:02:09. #1.11#
SON DAKİKA: Metrelerce yükseklikteki teleferikte 6 saat mahsur kaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement