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Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi - Son Dakika

Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi

04.06.2021 10:09
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Tokat'ta metrelerce yüksekte ekmek parası için çalışan endüstriyel dağcılar yürekleri ağza getiriyor.

Tokat'ta metrelerce yüksekte ekmek parası için çalışan endüstriyel dağcılar yürekleri ağza getiriyor.

Tokat Kalesinin surlarından evlere düşen kayaların önlenmesi ve afet riskinin azaltılması için çalışma başlatıldı. AFAD tarafından yaklaşık 11 milyon TL'ye ihale edilen proje kapsamında kalenin etrafı çelik ağlarla örülüyor. Metrelerce yüksekte çalışan dağcılar ise yürekleri ağza getiriyor. Güvenlik önlemlerini alarak kayaların üzerine çelik tel çeken ekibin çalışmaları havadan görüntülendi. Çoğu insanın cesaret dahi edemediği çalışmayı yürüten dağcılar işlerini severek yaptıklarını kaydetti.

"Biz bu işi zevk için değil bir nevi geçim için yapıyoruz"

Endüstriyel dağcılık yapan Aykut Koç (32), tehlikeli bir iş olmasına rağmen mesleğini severek yaptığını söyledi. Metrelerce yüksekte ekmek parası için çalıştıklarını belirten Koç, "Bu yaptığımız işimiz endüstriyel dağcılık olarak geçiyor. Ama biz bu işi zevk için değil bir nevi geçim için yapıyoruz. Bizim ekmeğimiz. Hep beraber bir masamız var ve buradan bölüşüyoruz. Yani dediğim gibi yani bizimkisi bir nevi zevk ve adrenalinden ziyade geçim kaynağımız bu işten" dedi.

Yaklaşık 6 yıldır endüstriyel dağcılık yapan Hüseyin Ablak (31) ise ekstrem sporlara olan ilgisinden dolay bu işe başladığını kaydetti. Kendilerini görenlerin şaşırdığını belirten Ablak, "Şehir merkezlerinde bu şekilde çalıştığımız bölgelerde insanlar korkmuyor musunuz? Siz deli cesareti var. Nasıl yapıyorsunuz? Gibi soruları alıyoruz. İnsan yüksekte çalışırken kendini özgür hissediyor diyebilirim. Korku bir yana ben şahsen kendimi buluyorum. Korkan insan tepelerde ne yürüyebilir ne yüksekte gezebilir. Tamamen sevgi diyelim. İnsan işini sevdiği zaman yapmayacağı şey yok. İsterse yüz metre de isterse bir metre. Yeter ki işimizi sevelim" diye konuştu.

Endüstriyel dağcılık yapan Ali Şener (37) işlerinin yerine göre zorlaşıp kolaylaştığını ifade ederek, "Zevkli bir iş, yükseklerde çalışmak güzel bir duygu. İşi öğrendikten sonra bu mesleği severek zevkle yapıyorsunuz. Yani yüksekle çalışmak zevk veriyor insana. Biz alışmışız bu işlere. Başka bir işte çalışamıyoruz. Bizim için bu mesleklerimizde bir hastalık oldu artık" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi
Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi
Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi
Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi
Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi

Türk Lirası, Tokat, AFAD, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi - Son Dakika


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