Metrelerce yüksekte ölümle dans etti - Son Dakika

Metrelerce yüksekte ölümle dans etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir cami inşaatında minare yapımında çalışan inşaat işçisi, güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseğe çıktı. İşçinin ölümle dansı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kapaklı ilçesinde yapılan Ravza Camisi ve Külliyesi hızla yükselirken, caminin ilk minaresinin yapımı için de çalışmalar sürüyor. Fakat cami inşaatında çalışan bir işçinin çalışma şekli, yürekleri ağza getirdi. Minarenin yapımı için metrelerce yükseğe çıkan işçi, ne kask taktı ne ip bağladı. İşçinin ekmek parası için yaptığı bu ölümle dans, civarda oturan vatandaşlar tarafından görüntülendi.