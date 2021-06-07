Son dakika haber | Metrelerce yüksekten atlayan Lübnanlı sporcu hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre - Metrelerce yüksekten atlayan Lübnanlı sporcu hayatını kaybetti Lübnan'da metrelerce yükseklikteki kayalıklardan denize atlayan Parkour sporcusu kafasını tekneye çarparak hayatını kaybetti.

- Metrelerce yüksekten atlayan Lübnanlı sporcu hayatını kaybetti BEYRUT - Lübnan'da metrelerce yükseklikteki kayalıklardan denize atlayan Parkour sporcusu kafasını tekneye çarparak hayatını kaybetti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir Parkour sporcusu, metrelerce yükseklikteki kayalıklardan atladı. Adrenalini en üst düzeyde hissetmek isteyen sporcu, denizin serin suları ile buluşmayı planlarken, atlayışı sırasında geçen tekneyi fark etmedi. Çevrede bulunan sporcular, adı açıklanmayan sporcuyu teknenin geçtiği yönünde uyarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ancak, yükseklik ve dalga sesleri nedeniyle uyarıları duymayan sporcu atladıktan sonra kafasını tekneye çarptı. Çarpmanın ardından denize batan sporcu hayatını kaybetti.

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen Espor turnuvasının final maçını izledi

Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp

Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu

Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu

Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi

Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı