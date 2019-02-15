Metris Cezaevi'nde Hareketlilik(1)
43 dakika önce
Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA-METRİS cezaevinde hareketlilik yaşanıyor.
Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA-METRİS cezaevinde hareketlilik yaşanıyor. Cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi ve özel harekat polisi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:34 Kaynak: DHA
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