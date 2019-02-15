Son Dakika Haberleri: Metris Cezaevi'nde Hareketlilik(1)

Metris Cezaevi'nde Hareketlilik(1)

43 dakika önce

Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA-METRİS cezaevinde hareketlilik yaşanıyor.

Metris Cezaevi'nde Hareketlilik(1), System.String[]
Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA-METRİS cezaevinde hareketlilik yaşanıyor. Cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi ve özel harekat polisi sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:34 Kaynak: DHA

İtfaiye, DHA, Güncel
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