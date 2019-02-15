Metris Cezaevi'nde Yangın Hareketliliği (2)
1 saat önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHAMetris Cezaevi'nde yangın hareketliliği yaşanıyor.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA Metris Cezaevi
'nde yangın hareketliliği yaşanıyor.
Edilen bilgiye göre Metris Cezaevi'nde bir koğuşta saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Cezaevine, itfaiye ve ambulans sevk edilirken çevrede özel harekat polisleri önlem aldı. Yangın sırasında bazı mahkumların dumandan etkilendiği kaydedildi. Yangının kontrol altına alındığı belirtilerken olay yerinde inceleme devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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- İtfaiye
ve ambulans
-Özel harekat polisinin görüntüsü
-Cezaevi önündeki hareketlilik
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:15 Kaynak: DHA
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