Son Dakika Haberleri: Metris Cezaevi'ndeki Yangında 27 Kişi Dumandan Etkilendi

Metris Cezaevi'ndeki Yangında 27 Kişi Dumandan Etkilendi

12 dakika önce

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHAMetris Cezaevi'nde mahkumların kaldığı koğuşta yangın çıktı.

Metris Cezaevi'ndeki Yangında 27 Kişi Dumandan Etkilendi, System.String[]
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Metris Cezaevi'nde mahkumların kaldığı koğuşta yangın çıktı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre 27 mahkum dumandan etkilendi.

Metris Cezaevi'nde yangın hareketliliği yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Metris Cezaevi'nde; FETÖ, terör örgütü PKK ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından mahkumların kaldığı T1 koğuşunda saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevi çevresinde Özel Harekat ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Cezaevine kısa sürede 6 itfaiye ve 2 ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü. Yangında 27 mahkum dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen mahkumlar tedbir amaçlı çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:01 Kaynak: DHA

İstanbul, Metris Cezaevi, Güncel
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