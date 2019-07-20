Metris Cezaevi önünde askeriyeye ait otluk alanda yangın çıktı.
3 dakika önce
Metris Cezaevi önünde askeriyeye ait otluk alanda yangın çıktı.
Metris Cezaevi Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:13 Kaynak: İHA
önünde askeriyeye ait otluk alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının cezaevi binasına sıçramaması için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. - İSTANBUL
Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı Asfalta yapışan keçinin imdadına itfaiye yetişti! İstanbul'da 29 katlı binada yangın Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı