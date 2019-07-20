Son Dakika Haberleri: Metris Cezaevi önünde askeriyeye ait otluk alanda yangın çıktı.
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Metris Cezaevi önünde askeriyeye ait otluk alanda yangın çıktı.

3 dakika önce

Metris Cezaevi önünde askeriyeye ait otluk alanda yangın çıktı.

Metris Cezaevi önünde askeriyeye ait otluk alanda yangın çıktı., System.String[]
Metris Cezaevi önünde askeriyeye ait otluk alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının cezaevi binasına sıçramaması için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. - İSTANBUL
Metris Cezaevi, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:13 Kaynak: İHA
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