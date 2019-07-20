Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın -2

METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı.

METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı. Otluk alanın tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor





Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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