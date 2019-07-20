Son Dakika Haberleri: Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın -2
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Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın -2

8 dakika önce

METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı.

Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın -2, System.String[]
METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı. Otluk alanın tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:09 Kaynak: DHA
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