Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın -2
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METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı.
METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı. Otluk alanın tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:09 Kaynak: DHA
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