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METRİS CEZAEVİ YANINDA ASKERİ ALANDA YANGIN - 3

1 saat önce

3 (aktüel görüntüyle)Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Emin YEŞİL - İstanbul DHAMETRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı.

3 (aktüel görüntüyle)
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Emin YEŞİL - İstanbul DHA
METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı.
Esenler'de bulunan Metris Cezaevi yanındaki askeri alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Otların tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin askeri alanda çalışması devam ediyor.
METRİS CEZAEVİ YANINDA ASKERİ ALANDA YANGIN - 3
Metris Cezaevi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:36 Kaynak: DHA
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