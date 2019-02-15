Son Dakika Haberleri: Metris Cezaevinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Metris Cezaevinde Çıkan Yangın Söndürüldü

1 saat önce

Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir koğuşta çıkan yangın söndürüldü.

Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir koğuşta çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bileğiyle göre, Metris cezaevinde hükümlülerin bulunduğu bir koğuşta yangın çıktı. Alevler cezaevi personelleri ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bu sırada cezaevine ambulansların girdiği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:17 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı Kaşıkçı Cinayetinde "Çiğ Et" Muamması

Marmara Üniversitesinde Korkutan Yangın! Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Darbe Girişiminin Başarısızlıkla Sonuçlandığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 00:55:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metris Cezaevinde Çıkan Yangın Söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]