Metris Cezaevinde Çıkan Yangın Söndürüldü
1 saat önce
Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir koğuşta çıkan yangın söndürüldü.
Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir koğuşta çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bileğiyle göre, Metris cezaevinde hükümlülerin bulunduğu bir koğuşta yangın çıktı. Alevler cezaevi personelleri ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bu sırada cezaevine ambulansların girdiği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:17 Kaynak: AA
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