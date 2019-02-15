Son Dakika Haberleri: Metris Cezaevinde Yangın

Metris Cezaevinde Yangın

21 dakika önce

Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir koğuşta çıkan yangın söndürüldü.

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Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir koğuşta çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, cezaevinde asayiş suçlularının bulunduğu koğuşta yangın çıktı. Yangına cezaevi görevlileri ve itfaiye müdahale etti.

Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bazı mahkumlar tedavi altına alındı.

Bu arada cezaevi önünde Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin tedbir aldığı, içeriye ambulansların girdiği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:54 Kaynak: AA

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