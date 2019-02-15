Metris Cezaevinde Yangın Paniği
1 saat önce
Metris Cezaevinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Metris Cezaevinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Metris Cezaevinde akşam saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Özel harekat polislerinin de cezaevine girdiği görülürken yangının çıkış sebebi hakkında henüz bilgi verilmedi. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:02 Kaynak: İHA
Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı
Marmara Üniversitesinde Korkutan Yangın!
Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı