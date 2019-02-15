Metris Cezaevinde Yangın Paniği

Metris Cezaevinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Metris Cezaevinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Metris Cezaevinde akşam saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Özel harekat polislerinin de cezaevine girdiği görülürken yangının çıkış sebebi hakkında henüz bilgi verilmedi. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı

Marmara Üniversitesinde Korkutan Yangın!

Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti

İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı