Son Dakika Haberleri: Metris Cezaevinde Yangın Paniği

Metris Cezaevinde Yangın Paniği

1 saat önce

Metris Cezaevinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Metris Cezaevinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Metris Cezaevinde akşam saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Özel harekat polislerinin de cezaevine girdiği görülürken yangının çıkış sebebi hakkında henüz bilgi verilmedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:02 Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa
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