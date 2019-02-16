Son Dakika Haberleri: Metris Cezaevinde Yangın Paniği

Metris Cezaevinde Yangın Paniği

29 dakika önce

Metris cezaevinde yangın paniğiİSTANBUL - Metris cezaevinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Metris Cezaevinde Yangın Paniği, System.String[]
Metris cezaevinde yangın paniği

İSTANBUL - Metris cezaevinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Metris cezaevinde akşam saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Özel harekat polislerinin de cezaevine girdiği görülürken yangının çıkış sebebi hakkında henüz bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

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