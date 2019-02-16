Metris Cezaevinde Yangın Paniği
29 dakika önce
Metris cezaevinde yangın paniğiİSTANBUL - Metris cezaevinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Metris cezaevinde yangın paniği
İSTANBUL - Metris cezaevinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Metris cezaevinde akşam saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Özel harekat polislerinin de cezaevine girdiği görülürken yangının çıkış sebebi hakkında henüz bilgi verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:52 Kaynak: İHA
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