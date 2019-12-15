Metristepe'den Söğüt'e doğa yürüyüşü - Son Dakika

Söğüt Kaymakamlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde Metristepe'den Söğüt ilçesine yaklaşık 10 kilometrelik belirlenen rotada doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'i eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, turizmden ekonomiye her alanda daha iyi noktaya taşımak için çalışmalarını sürdüren Vali Bilal Şentürk, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile hafta sonlarında ilin farklı noktalarında doğa yürüyüşüyle hem doğal güzellikleri ortaya çıkarmak hem turizme katmak hem hareket hem de spor yaparak tanımaya ve tanıtmaya devam ediyor.

Metristepe Anıtı'ndan başlayan yürüyüşe Vali Şentürk, İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri, TSO üyeleri, üniversiteli öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Zorlu parkurların da bulunduğu yaklaşık 10 kilometrelik güzergahın ardından Söğüt'te tamamlanan yürüyüşte Şentürk ve beraberindekiler, Hankaya mevkisindeki mesire alanı ile geçmiş yıllarda ipek böcekçiliği üretiminde faaliyet gösteren ve şu an atıl durumda bulunan tesisleri inceledi.

Güzergahtaki köylülerle sohbet imkanı da bulan Şentürk, "Hafta sonları köylerimizi ve ovalarımızı dolaşıyoruz. Böylece doğal imkan ve kabiliyetlerimizi daha yakinen takip edebilme fırsatı buluyoruz. Her köyümüzün ayrı bir güzelliği, ayrı bir zenginliği var. Bilecik, doğa yönünden de büyük bir zenginliğe sahip. Dolaştığımız coğrafyada zengin bitki örtülerini görmek mümkün. Burada doğanın güzelliklerini keşfetmenin yanında hem spor yapıyoruz hem de çevreyi tanıma fırsatı buluyoruz." diye konuştu.