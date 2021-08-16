Metristepe Zafer Anıtı'na yoğun ilgi - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Kocaali'den gelen misafirlerini ağırlarken, tarihi ve coğrafyası ile kendine hayran bıraktı.

Kocaeli Bilecikliler Dayanışma Derneği ile birlikte bölgedeki çeşitli il derneği başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ilçeye konuk oldu. Gezi kapsamında ilk olarak Metristepe Zafer Anıtı'nı ziyaret eden heyete belediye personeli eşlik etti. Metristepe Zafer Anıtı'ndaki tarihi anlatımın ardından heyet Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'ne geldi. Sergilenen eserler ve Bozüyük hakkında pek çok bilgi alan heyet, misafirperverlikleri için Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve kendilerine eşlik eden belediye personeline teşekkür ettiler. - BİLECİK