Metristepe Zafer Anıtına Yürüdüler

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Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı

Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Bu Davadan Tahliye Edildi

Twitter'daki Mesajını Paylaşanlara 925 Bin Dolar Ödül Vaad Eden Japon Milyarder, Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı