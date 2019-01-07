Son Dakika Haberleri: Metristepe Zafer Anıtına Yürüdüler

Metristepe Zafer Anıtına Yürüdüler

19 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi, bu yıl 11'incisi düzenlenen İnönü Zaferi'ni anma yürüyüşüne destek verdi.

Metristepe Zafer Anıtına Yürüdüler, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi, bu yıl 11'incisi düzenlenen İnönü Zaferi'ni anma yürüyüşüne destek verdi.

Tepebaşı Belediyesi, AKUT Bozüyük Ekibi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen İnönü Zaferi'ni anma yürüyüşüne destek verdi. Kurtuluş Savaşı sırasında, 6 Ocak 1921'de iki koldan saldırıya geçen Yunan güçlerine karşı alınan zaferin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, yürüyüşe Nanedere Köyü'nden başladı. 1300 rakımlı Metristepe Zafer Anıtı'na ulaşılması ile sona eren etkinlik kar yağışı altında gerçekleşirken burada tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tepebaşı Belediyesi'nin desteklediği etkinliğe Eskişehir Bisiklet Derneği (Vel ESBİD) üyeleri de katıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:39 Kaynak: İHA

Bozüyük, Tepebaşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Bu Davadan Tahliye Edildi

Son Dakika! Oyuncu Metin Akpınar Hakkında Fezleke Hazırlandı Twitter'daki Mesajını Paylaşanlara 925 Bin Dolar Ödül Vaad Eden Japon Milyarder, Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 15:58:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metristepe Zafer Anıtına Yürüdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]