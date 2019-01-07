Metristepe Zafer Anıtına Yürüdüler
19 dakika önce
Tepebaşı Belediyesi, bu yıl 11'incisi düzenlenen İnönü Zaferi'ni anma yürüyüşüne destek verdi.
Tepebaşı
Belediyesi, bu yıl 11'incisi düzenlenen İnönü
Zaferi'ni anma yürüyüşüne destek verdi.
Tepebaşı Belediyesi, AKUT Bozüyük
Ekibi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen İnönü Zaferi'ni anma yürüyüşüne destek verdi. Kurtuluş Savaşı sırasında, 6 Ocak 1921'de iki koldan saldırıya geçen Yunan güçlerine karşı alınan zaferin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, yürüyüşe Nanedere Köyü'nden başladı. 1300 rakımlı Metristepe Zafer Anıtı'na ulaşılması ile sona eren etkinlik kar yağışı altında gerçekleşirken burada tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tepebaşı Belediyesi'nin desteklediği etkinliğe Eskişehir
Bisiklet Derneği (Vel ESBİD) üyeleri de katıldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:39 Kaynak: İHA
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