Metro 2033 oyunu Steam'de ücretsiz oldu! - Son Dakika

Metro 2033, Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin Metro 2033 adlı romanından uyarlanan birinci şahıs nişancı tipinde hayatta kalma-korku video oyunudur. Oyun 4A Games tarafından Ukrayna'da geliştirilip Mart 2010'da Microsoft Windows ve Xbox 360 platformları için piyasaya sürüldü.

Kıyamet sonrası yaşanan olayları konu alan FPS oyununa ücretsiz olarak sahip olmak için yapmanız gereken oyunun steam linkine tıklayıp oturum açarak daha sonrasında oyunu kütüphanenize eklemeniz.

15 Mart tarihine kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz bu oyuna kalıcı olarak sahip olabilirsiniz.