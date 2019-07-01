Son Dakika Haberleri: Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti
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Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu, istifa ettiğini bildirdi.

Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu, istifa ettiğini bildirdi.
Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine, olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum."
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:56 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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