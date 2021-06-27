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Metro Bir Günde 330 Bin Yolcuya Hizmet Verecek - Son Dakika

Metro Bir Günde 330 Bin Yolcuya Hizmet Verecek

27.06.2021 15:07
Metro Bir Günde 330 Bin Yolcuya Hizmet Verecek, System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya'nın da eşlik ettiği ziyarette, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, Metro projesi için teşekkür eden Gebzelilere, "Kocaeli bizim sevdamız, Gebze bizim sevdamızdır. Halkımızın yaşamını kolaylaştıracak ve büyük konfor getirecek projelere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam ediyoruz. Gebze OSB- Darıca Sahil Metro Hattı, Marmaray aracılığıyla İstanbul'a bağlanacak. Ulaşım hızı saatte 80 km olacak Metro hattımız, ilk açıldığında bir günde 330 bin yolcuya hizmet verecek" dedi.

"MARMARAY İLE BAĞLANTISINDA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK"

Vatandaşların sorularına cevap veren Başkan Büyükakın, hayata geçen hizmetlerin yanı sıra ulaşım projeleri hakkında Gebzelilere bilgi verdi. Yapımı hızlı bir şekilde süren Metro projesiyle Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze-Darıca ilçeleri arasındaki karayolu ulaşımına önemli bir alternatif oluşturulacağının altını çizen Başkan Büyükakın, "Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattımız aynı zamanda, Marmaray'a bağlanacak. Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Projesinin Gebze halkının Sahil ve Marmaray ile bağlantısında büyük kolaylık sağlayacak" ifadelerini sarf etti.

"2023 YILININ SONUNDA HİZMETE ALMASI HEDEFLENMEKTEDİR"

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı projesi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara, "Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattımızın istasyon sayısı 11 ve hat uzunluğu 15, 4 kilometre olarak planlandı" diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, "Yatırım tutarı 2 milyar 488 milyon 489 bin lira olan hattın OSB-Gebze Gar arasındaki bölümünü 2023 yılının İlk çeyreğinde, Gebze Gar-Darıca Sahil kesimi de 2023 yılının sonunda hizmete alması hedefleniyor. Gebze bölgemizdeki vatandaşlarımızın hayatına çok önemli dokunacak bu ulaşım projesi için bir kez daha Cumhurbaşkanımıza ve bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Gündeme dair gelişmelerinde konuşulduğu sohbetlerde, Gebze Sultan Orhan Mahallesi sakinleri ortaya koyduğu tüm hizmetler içinde Başkan Büyükakın'a ayrıca teşekkür ettiler.

Metro Bir Günde 330 Bin Yolcuya Hizmet Verecek

Kocaeli, Darıca, Metro, Gebze, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Metro Bir Günde 330 Bin Yolcuya Hizmet Verecek - Son Dakika


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