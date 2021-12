Metro çalışması vatandaşı isyan ettirdi - Son Dakika

Metro çalışması vatandaşı isyan ettirdi

Ataköy - İkitelli metro hattı yapım çalışmaları için 3 istasyon kapatıldı, işe giden vatandaşlar duruma tepki gösterdi

Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı metro istasyonlarının yaklaşık 10 ay daha kapalı kalacağı öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul'da yapımı devam eden Ataköy-İkitelli metrosunun Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna entegre edilmesi çalışmaları sebebiyle 3 metro istasyonu geçici olarak kapatıldı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosundaki son 3 durak olan Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının, çalışmalar nedeniyle yaklaşık 10 ay daha kapalı kalacağı öğrenildi. Şirinevler Metro İstasyonu'ndan otobüslerle aktarma yapan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapımı süren Ataköy-İkitelli metro hattının M1A metro hattı ile entegrasyon çalışmaları nedeniyle Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarının kapalı olacağını duyurmuştu. Yenikapı'dan başlayan seferler Atatürk Havalimanı yerine Ataköy/Şirinevler durağında son buluyor. İBB tarafından 2021 yılı Eylül ayında yapılan açıklamada entegre çalışmaları nedeniyle 3 istasyonun 14 ay süre ile kapalı olacağı ifade edilmişti.

Metro hatlarını sıklıkla kullanan vatandaşlar ise bu süreyi çok uzun bularak duruma tepki gösterdiler. Şirinevler Metro istasyonunda inen bir vatandaş ise, "Her şey çok güzel olacak, oldu gördük" dediği çekilen görüntüye yansıdı. Vatandaşlar bir an önce metre çalışmalarının hızlandırılarak yeniden kullanıma açılmasını istiyor. Şirinevler metro istasyonunda aktarma ile giden vatandaşlar dönüşte otobüslerin aşırı kalabalık olduğuna dikkat çekerek, mağduriyetlerin bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyorlar.

"Durakların açılması lazım mağdur oluyoruz"

Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının çalışmadığı için büyük sıkıntı çektiklerini dile getiren Tekin Kaçar, "Her iki yönde işe giderken ve gelirken sıkıntılar yaşıyoruz. Otobüslerle aktarma yapmak zorunda bırakılıyoruz aşırı kalabalık oluyor. Tahmin ediyorum bu iki yıldır bu şekilde devam ediyor. Çok kadar zaman geçti bu çalışmaların bitmesi lazım ama görüyorsunuz herhangi bir çalışma bile yok. Bir an önce durakların açılması lazım mağdur oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ulaşımda çok büyük aksaklıklar meydana gelecek"

Metro istasyonlarındaki çalışmaların hızlı yapılması gerektiğini ifade eden Ferdi Okur, "14 ay boyunca metro istasyonlarının kapalı kalması çok uzun bir süredir. Bu istasyonları her gün normalde aktif olarak kullanan insanlar var, mağdur oluyorlar. Ulaşım en önemli hizmetlerden birisi ama çok büyük aksaklıklar meydana geleceğini düşünüyorum. Bir çok kişinin bu metro istasyonlarını kullanamadığı için sorun yaşayacaklardır. Bir an önce çalışmaların tamamlanmasını istiyoruz" dedi.

"Trafiği ve vatandaşları çok olumsuz etkileyecektir"

Çalıştığı sürede metro hatlarını aktif olarak kullandığını dile getiren Veysel Ali Kutlu, "Biz normalde diğer ulaşım vasıtalarını da kullanıyoruz ama metro onlara göre biraz daha hızlı oluyor. Bu metro istasyonlarındaki çalışma trafiği ve vatandaşları çok olumsuz etkileyecek. Sürekli kullandığımız bir hat olduğu için bizi büyük bir sıkıntıya sokuyor. Daha kısa bir sürede yapılsaydı vatandaşlar için çok daha faydalı olurdu" diye konuştu.