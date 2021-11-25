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METRO DURAKLARINDA X-RAY CİHAZLARI "KIRMIZI" YANSA DA KONTROL YOK - Son Dakika

METRO DURAKLARINDA X-RAY CİHAZLARI "KIRMIZI" YANSA DA KONTROL YOK

25.11.2021 17:26

Tavşantepe metrosunda elinde bıçakla kadınlara tehdit yağdıran saldırganın görüntüleri metro duraklarının güvenliğini de gündeme getirdi.

Tavşantepe metrosunda elinde bıçakla kadınlara tehdit yağdıran saldırganın görüntüleri metro duraklarının güvenliğini de gündeme getirdi.

İstanbul'da metro duraklarına girişlerde X-Ray cihazları yer alıyor. Her geçen kişi bu cihazlar ile kontrol ediliyor. Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bıçaklı saldırıya metro istasyonlardaki güvenliği gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Dün Kadıköy Tavşantepe Metrosu'ndaki saldırgan şahıs ile ilgili Emniyet'te işlemler devam ederken metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır" dedi. Metrolarda önlem alınması beklenirken bugün Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda çekilen görüntülerde bazı yolcuların X-Ray'dan geçerken üzerindeki metal yoğunluğunu gösteren ışığın yeşil yandığı görüldü. X-Ray cihazında kırmızı ışık yanmasına sebep olan kişilerin bavulları ve ya üstleri kontrol edilmedi. Bazı duraklarda X-ray cihazlarının önünde bulunan güvenlik masalarının da boş olduğu görüldü.

METRO DURAKLARINDA X-RAY CİHAZLARI KIRMIZI YANSA DA KONTROL YOK
METRO DURAKLARINDA X-RAY CİHAZLARI KIRMIZI YANSA DA KONTROL YOK
METRO DURAKLARINDA X-RAY CİHAZLARI KIRMIZI YANSA DA KONTROL YOK
METRO DURAKLARINDA X-RAY CİHAZLARI KIRMIZI YANSA DA KONTROL YOK
METRO DURAKLARINDA X-RAY CİHAZLARI KIRMIZI YANSA DA KONTROL YOK
METRO DURAKLARINDA X-RAY CİHAZLARI KIRMIZI YANSA DA KONTROL YOK
METRO DURAKLARINDA X-RAY CİHAZLARI KIRMIZI YANSA DA KONTROL YOK
METRO DURAKLARINDA X-RAY CİHAZLARI KIRMIZI YANSA DA KONTROL YOK
METRO DURAKLARINDA X-RAY CİHAZLARI KIRMIZI YANSA DA KONTROL YOK
METRO DURAKLARINDA X-RAY CİHAZLARI KIRMIZI YANSA DA KONTROL YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Kadıköy, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel METRO DURAKLARINDA X-RAY CİHAZLARI 'KIRMIZI' YANSA DA KONTROL YOK - Son Dakika


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SON DAKİKA: METRO DURAKLARINDA X-RAY CİHAZLARI "KIRMIZI" YANSA DA KONTROL YOK - Son Dakika
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