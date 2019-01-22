Metro Duvarına Çarpan Araç Trafiği Felç Etti
54 dakika önce
Metro duvarına çarpan araç trafiği felç ettiBURSA - Bursa'da kontrolünü kaybeden araç sürücüsü, bariyerlere çarparak durabildi.
Metro duvarına çarpan araç trafiği felç etti
BURSA - Bursa
'da kontrolünü kaybeden araç sürücüsü, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Bursaray metro hattı demirlerinin de hattın üstüne düşmesi seferleri tek taraflı aksattı.
Bursa'da İzmir
yolu Ataevler metro istasyonu yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerleri parçalayarak durabildi. Yaklaşık 30 metre parçalanan bariyerler metro tellerine zarar verdi. Kaza sonrası araç kullanılmaz hale gelirken, araç sürücünün kaçtığı iddia edildi. Hattın üzerine düşen teller seferlerin bir süre tek taraflı verilmesine sebep olurken, olay yerine ekipler sevk edildi.
Rayların üzerine düşen teller Bursaray ekiplerince temizlenirken, trafik ekipleri tek şeridi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı. Trafik yoğunluğu Acemler Kavşağı'na kadar uzanırken, İzmir yolunda trafik durma noktasına geldi.
Burulaş ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "22 Ocak 2019 Sabah
saatlerinde Bursa İzmir yolu Ataevler mevkiinde Küçük Sanayi yönünde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan binek aracın sebep olduğu kaza nedeniyle BursaRay seferleri geçici bir süre otobüs aktarmalı olarak yapılmıştır. Kaza, Sabah 06: 07 sırasında 34 UAA 90 plakalı binek aracın İzmir yolu üzeri Ataevler mevkiinde sol şeritteyken BursaRay ile karayolu arasındaki hat koruma bariyerlerine çarparak bariyerleri BursaRay hattının içine düşürmesi ile meydana gelmiştir. BursaRay hattına düşen demir parçalar sebebiyle Bursaray hattı çift yönlü bloke olmuştur. Kazadan 2 dakika sonra BursaRay acil güvenlik önlemleri devreye alınarak yolcu ve seyir güvenliği amacıyla önce hat işletmeye kapatılmış ardında da hat enerjisi kesilmiştir. Aynı anda hatta seyahat eden yolcular için paralel otobüs seferleri konularak seyahat eden yolcular BursaRay durakları arasında taşınmıştır. 45 Dakika boyunca süren yoğun acil müdahale çalışmaları ile hat içine düşen bariyerler kesilerek hattın dışına çıkarılmış, kaza yapan araç bölgeden tahliye edilmiştir. Aynı anda ek otobüs seferleri ile yolcularımız gidecekleri duraklara aktarılmış ve kazanın meydana gelmesinden yaklaşık 1 saat sonra saat 07: 00 itibarıyla BursaRay seferleri tekrar normale dönmüştür."
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:01 Kaynak: İHA
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