Metro entegre çalışmaları sebebiyle 3 istasyon kapatılacak - Son Dakika

Yapımı süren Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu ile Yenibosna İstasyonu'na entegre çalışmaları nedeniyle yarından itibaren M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'ndaki Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, ilk etabı 2021 yılında açılacak Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın, mevcut M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metrosu ile Yenibosna İstasyonu'nda entegre çalışmaları yarın başlıyor.

Çalışma kapsamında, mevcut M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metrosu'nun Yenibosna İstasyonu'na yer altından yaya yolu bağlantısı inşa edilecek.

Yaklaşık 14 ay sürmesi beklenen projenin yapım sürecinde, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak. Atatürk Havalimanı yönüne devam etmek isteyen yolcular, Ataköy/ Şirinevler istasyonunun çıkışında bulunacak İETT otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Mekik otobüs işletmesi, Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarına hizmet verecek.

M9 Ataköy-İkitelli metro hattı

2021 yılında kısmi olarak açılması planlanan 12 istasyondan oluşan 13,4 kilometre uzunluğundaki hat tamamlandığında, Ataköy-İkitelli arasını 19,5 dakikaya indirecek ve tek yönde saatte 35 bin yolcu kapasitesine sahip olacak.

Hat, İkitelli Sanayi İstasyonu'nda Bakırköy- Kirazlı - Başakşehir Metrosu, Mehmet Akif İstasyonu'nda Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey - Esenyurt Metrosu, Mimar Sinan İstasyonu'nda Kirazlı - Halkalı Metrosu, Yenibosna İstasyonu'nda Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metrosu ile Ataköy istasyonunda ise Marmaray ile entegre olacak.