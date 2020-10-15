Metro Fast uygulaması Metro Türkiye'de hayata geçirildi - Son Dakika

Metro Fast uygulaması Metro Türkiye'de hayata geçirildi

15.10.2020 11:33
Metro Fast uygulaması Metro Türkiye'de hayata geçirildi, System.String[]

Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, "Dünyada 34 Metro Grup ülkesinden sadece ikisinde Metro Fast müşterilerin kullanımına açılmış durumda.

Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, "Dünyada 34 Metro Grup ülkesinden sadece ikisinde Metro Fast müşterilerin kullanımına açılmış durumda. Türkiye bu ülkelerden ikincisi." dedi.

Metro Türkiye'nin düzenlediği Metro Fast online basın lansmanında konuşan Türüng, Metro Fast'in Metro Türkiye ekibi olarak heyecanla bekledikleri üzerinde severek çalıştıkları bir proje olduğunu söyledi.

Türüng, "Bugün sizlere böyle yenilikçi bir projeyi müşterilerimize kullanıma açacağımız için son derece gururluyum." açıklamasında bulundu.

Şu anda çok hızlı değişen bir dünyada yaşanıldığının altını çizen Türüng, şunları kaydetti:

"Öylesine hızlı bir değişim var ki adeta güvenebileceğiniz tek faktör artık değişim oldu. Dijitalleşmede bu değişimin bir parçası. Bütün bu hızlı değişim hem müşteri alışkanlıklarını hem müşteri tercihlerinin yeniden şekillenmesine son derece büyük bir etki göstermekte, bizde perakende sektöründe bir oyuncu olarak bizim üzerimize düşen görev bu değişiklikleri takip etmek, bunları doğru anlamak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilen ürünler ve çözümler üretebilmek için çalışıyoruz. Bugün tüketiciler öncellikle hız peşinde her birimiz zamandan tasarruf edebileceğimiz bize verimli bir alışveriş tecrübesi yaşatan çözümlerin peşinde koşuyoruz.

4 sene önce alışverişi tetikleyen müşterilerin alışkanlıkları üzerinde etki eden etmenler sorulduğunda önce çıkan 6 etmen varmış bunlar mağaza, fiziksel ortam, kolaylık, dijital donanımlı insan kaynağı, dinamik tedarik zinciri, esnek ve kolaylıkla değiştirilebilen arka plan operasyon ve sistemleri ve son olarak müşteri etkileşimi. Bugün koronavirüs (Kovid-19) ile baktığımızda 3 tane farklı yeni faktör ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar dijital iyileşme, müşteri geri bildirimlerinin anlık bir şekilde takip edilmesi bunlara cevap verilmesi ve son olarak da güvenli ve temassız bir alışveriş ortamı. Metro Türkiye olarak amacımız yeni teknolojileri kullanarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak onları daha hızlı ve yalın alışveriş deneyimi sunmak ve tabi ki bunu da güvenli ortamda en güvenli şekilde yapabilmek."

Türüng, Metro Türkiye olarak 1990 yılından beri tam 30 yıldır Türkiye'de faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Türüng, "Ulvi amacımız Türk mutfağının değerlerini korumak lezzetlerimizin gelecek nesillerimize ulaşılmasını sağlamak ama bunu yaparkende her zaman için müşterilerimize en yenilikçi en doğru çözümlerle gitmeye özen gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Dünyada 34 Metro Grup ülkesinden sadece ikisinde Metro Fast müşterilerin kullanımına açılmış durumda olduğunun altını çizen Türüng, Türkiye bu ülkelerden ikincisi olduğunu söyledi.

Türüng, "Biz yaklaşık 10 ay önce pandemiden önce İstanbul'da ki Kozyatağı mağazamızda Metro Fast'in pilotuna başladık ve bugüne kadar 25 bin müşterimizin Metro Fast kullancısı olduğunu gördük. Yıl sonuna kadar amacımız Metro Fast kullanıcı sayısını 30 binin üzerine çıkarabilmek." dedi.

Metro Fast'i deneyen ve en az bir kere kullanan her 3 müşterinin ikisinin tekrar Metro Fast'i tercih ettiğini gördüklerini belirten Türüng, "Buda bize Metro Fast'in bir çözüm olarak müşterilerimiz tarafından kabul gördüğünü ve onaylandığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

Mayıs ayında 2 milyon kredi kartı Türkiye'de ilk defa internetten kullanıldı"

Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay ise teknoloji iletişiminin insan hayatının her anında var olduğunu, alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtti.

Doğanay, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) mayıs ayındaki raporuna göre, 2 milyon kredi kartının Türkiye'de ilk defa internetten kullandığını söyledi.

Market alışverişlerinde kartların üçte biri temassız kullanıldığını belirten Doğanay, "Burada acayip bir değişik bir alışkanlık ortaya çıktı. Temassız kart zaten eskiden de vardı." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Metro, Mayıs, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Metro Fast uygulaması Metro Türkiye'de hayata geçirildi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti Aldıkları akaryakıtın parasını ödemeden kaçan gençler, 500 metre sonra kaza yaptı 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı
Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın         
11:31
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi         
10:29
Kuşadası'nda para tartışması yapan taksici ve müşteri birbirine girdi Kuşadası'nda para tartışması yapan taksici ve müşteri birbirine girdi         
10:25
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Google'ın robotları tarladaki ürünü tek tek inceleyip çiftçiye bilgi verecek Google'ın robotları tarladaki ürünü tek tek inceleyip çiftçiye bilgi verecek         
04:07
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar         
20:49
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 11:43:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Metro Fast uygulaması Metro Türkiye'de hayata geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei