Metro girişinde horoz kostümlü 'su için' çağrısı - Son Dakika
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Metro girişinde horoz kostümlü 'su için' çağrısı

22.03.2022 13:42
Metro girişinde horoz kostümlü 'su için' çağrısı

DÜNYA Su Günü kapsamında Türk Böbrek Vakfı gönüllüleri Beşiktaş'ta metro girişinde su dağıtarak, su içmenin önemini anlattı.

DÜNYA Su Günü kapsamında Türk Böbrek Vakfı gönüllüleri Beşiktaş'ta metro girişinde su dağıtarak, su içmenin önemini anlattı. Gönüllüler horoz kostümü giyerek her sabah bir bardak su içilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türk Böbrek Vakfı (TBV), '22 Mart Dünya Su Günü' kapsamında Gayrettepe metro istasyonu girişinde düzenledikleri etkinlikle 'Sağlık İçin Su Tüketin' çağrısı yaparak, su dağıttı. TBV Gönüllüleri günün doğuşunu sembolize eden ve 'güne bir bardak suyla başlayın' mesajı vermek amacıyla  horoz kostümleri giydi. Giydikleri horoz kostümüyle su dağıtarak sabahları bir bardak su içilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gönüllüler su konusunda yolcuları bilgilendirdi.   Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Metabolizmanın çalışması için ne lazım su lazım. Sabahları yapmamız gereken ilk iş bir bardak ılık su içmek. Günde yetişkin erkekler ortalama 2.5 litre, kadınlar 2 litre mutlaka su içmemiz lazım. Yüzde 2-3 kayıp olursa susuzluk başlar. Vücuttaki 6 litre suyun yüzde 10-12'sini kaybetmeye başladığımız zaman ölüm olur. Dolayısıyla o kadar olmazsa olmazıdır hayatın. Su abı-hayattır. Hep kararlı içmek lazım. Eğer 1 litrenin altına inersek çok ciddi zarar" diye konuştu.  Su alan vatandaşlar da su tüketimine dikkat ettiklerini ve yeteri kadar su tükettiklerini söyledi.


- İstanbul
Metro girişinde horoz kostümlü 'su için' çağrısı
Metro girişinde horoz kostümlü 'su için' çağrısı
Metro girişinde horoz kostümlü 'su için' çağrısı
Metro girişinde horoz kostümlü 'su için' çağrısı
Metro girişinde horoz kostümlü 'su için' çağrısı
Metro girişinde horoz kostümlü 'su için' çağrısı
Metro girişinde horoz kostümlü 'su için' çağrısı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Metro girişinde horoz kostümlü 'su için' çağrısı - Son Dakika


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