Metro görevlileri YKS'ye geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi - Son Dakika

Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan genç kızı metro görevlileri sınava yetiştirdi.

Başkent'te, Söğütözü metro istasyonundan Koru istasyonuna giderek YKS sınavına girecek olan bir vatandaş treni kaçırdı. Sonraki trene binen öğrencinin sınava yetişebilmesi için Çayyolu Depo Nizamiye güvenlik görevlileri ile irtibata geçildi. Genç kız, Koru istasyon çıkışına araç gönderilerek son anda sınava yetiştirildi. - ANKARA