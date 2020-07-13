'Metro hatları belediyeye devir olmadan kesinti başlamaz' - Son Dakika

'Metro hatları belediyeye devir olmadan kesinti başlamaz'

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, metro hatlarındaki kesinti iddiasına ilişkin, "Genel Müdürlüğümüz tarafından imalatı gerçekleştirilen metro projeleri devam ederken herhangi bir kesinti uygulanmaz.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, metro hatlarındaki kesinti iddiasına ilişkin, "Genel Müdürlüğümüz tarafından imalatı gerçekleştirilen metro projeleri devam ederken herhangi bir kesinti uygulanmaz. Metro hatları belediyeye devir olmadan kesinti başlamaz" dedi.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Eyigün, yaptığı yazılı açıklamada, birkaç gündür kamuoyunda yer alan, metro projelerinde peşin kesinti yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Eyigün, "Metro yatırımlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca üstlenilmesi ve işletmeye alındıktan sonra yatırım bedelinin belli oranda kesinti ile tahsilatı 25.10.2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir" dedi.

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'METRO PROJELERİ DEVAM EDERKEN KESİNTİ UYGULANMAZ'

Devralınan metro projelerine ilişkin peşin yapılan kesinti bulunmadığını belirten Eyigün, şunları kaydetti:

"Genel Müdürlüğümüz tarafından imalatı gerçekleştirilen metro projeleri devam ederken herhangi bir kesinti uygulanmaz. Metro hatları belediyeye devir olmadan kesinti başlamaz. Belediye gelir elde etmeye başlayınca kesinti yapılmaya başlanır. Yapımı Bakanlıkça üstlenilen Sabiha Gökçen- Kaynarca Metrosu, Bakırköy- Kirazlı Metrosu için Bakanlığımızca bugüne kadar (üstlenimin gerçekleştiği 2015 yılından bugüne kadar) yaklaşık 2 milyar 412 milyon 678 bin TL harcama yapılmış olmasına rağmen henüz işletme devri yapılmadığından herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmamıştır. Yapımı 2484 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30.04.2020 tarihinde Bakanlığımıza devredilen Başakşehir- Kayaşehir metro hattı için de durum aynıdır. Proje tamamlanıp işletilmek üzere ilgili belediyeye devredildikten sonra bedele ilişkin kesinti başlayacaktır. Yani belediye bu hattan gelir elde etmeye başlayınca tahsilat başlamaktadır."

'BELEDİYELERE DESTEK VERİLMEKTE'

Yalçın Eyigün, metro hattı bedelinin belediyeye aktarılan genel bütçe vergi gelirleri payının yüzde 5'i kesilerek yapıldığına dikkat çekerek, bu işlemin de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Metro bittiğinde yapım tutarına bu tarihten sonrası için faiz farkı gibi ek bedellerin eklenmediğini vurgulayan Eyigün, "Burada amaç, metronun Belediye kaynakları kullanılmadan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ödeneği ile gerçekleştirilmesi ve işletmeye açılıp gelir getirici işletmeye geçilmesi ile borcun tahsiline bundan sonra başlanmasıdır. Böylece genel bütçe kaynakları ile belediyelere destek verilmektedir. Bunun dışındaki yorum ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.


Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Metro hatları belediyeye devir olmadan kesinti başlamaz' - Son Dakika
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