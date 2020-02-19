Metro hattına atlayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metro hattına atlayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Metro hattına atlayan kişi hayatını kaybetti

56 dakika önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ömür K.(57) metro hattına atlayarak yaşamına son verdi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ömür K.(57) metro hattına atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Demirköprü Metro İstasyonunda yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ömür K., metro raylarına atlayarak intihar etti. Metronun altında kalan Ömür K., yaşamını yitirdi. Ömür K.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Metro hattına atlayan kişi hayatını kaybetti

Demirköprü, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:32 Kaynak: DHA
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