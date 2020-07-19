Metro inşaatı esnasında hasar gören iş yeri tedbir amaçlı yıkıldı - Son Dakika

Metro inşaatı esnasında hasar gören iş yeri tedbir amaçlı yıkıldı

İzmir'de metro inşaatı sırasında iddiaya göre bir iş yerinin duvarında göçük meydana geldi.

İzmir'de metro inşaatı sırasında iddiaya göre bir iş yerinin duvarında göçük meydana geldi. Söz konusu iş yeri tedbir amaçlı yıkılırken, zeminde de güçlendirme çalışması yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Fahrettin Altay- Narlıdere metro hattının yapımını yüklenen firma Narlıdere ilçesinde çalışmalarını yürütürken Gümüş Sokak'ta Ramazan Çengel'e (52) ait demirci atölyesinin duvarında hasar meydana geldiği iddia edildi. İş yeri sahibinin başvurusu üzerine belediye ve firma yetkililerinin incelemesinin ardından iş yeri tedbir amaçlı yıkılırken, firma tarafından zeminde de sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı. İş yerine ait zararın karşılanacağını belirten Çengel, firmadan ve belediyeden şikayetçi olmadı. - İZMİR

Fahrettin Altay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 15:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Metro inşaatı esnasında hasar gören iş yeri tedbir amaçlı yıkıldı - Son Dakika
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