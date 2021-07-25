METRO İNŞAATINA DÜŞEN OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARILDI; SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR - EK GÖRÜNTÜLERLE - Son Dakika

İZMİR'in Balçova ilçesinde, dün 25 metre yükseklikten metro inşaatının şaftına düşen otomobilde ağır yaralanan sürücü Pınar K.'nin (35) hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Ölen Timo Janek Karkkainen'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, otomobil ise vinçle çıkartıldı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Narlıdere ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Pınar K. yönetimindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaat alanına girip 25 metre derinliğindeki şaft boşluğuna düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vinçle şafta inen itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla sürücü Pınar K. ve yanındaki Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen'i (40) şafttan çıkardı. Ekiplerin çalışma yaptığı bölgedeki üst geçide çıkan vatandaşlar kurtarma çalışmalarını izledi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan Pınar K., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Timo Janek Karkkainen ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karkkainen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Timo Janek Karkkainen'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Pınar K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, 2,35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARILDI

Otomobilin çıkarılması için sabah saatlerinde yeniden çalışma başlatıldı. Kalın halatlara bağlanan otomobil çağırılan özel vinçle çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde incelemelerde bulundu.