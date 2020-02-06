Metro inşaatında bir işçi yüksekten düşerek yaralandı - Son Dakika

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Metro inşaatında bir işçi yüksekten düşerek yaralandı
6 saat önce
Başakşehir metro inşaatında yüksekten düşen bir işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
Başakşehir metro inşaatında yüksekten düşen bir işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Başakşehir Yeşil Vadi Caddesi yanındaki metro inşaatında çalışan Orhan Ç. isimli bir işçi yüksekten düşerek yaralandı. Çalışma sırasında Orhan Ç.'nin düştüğünü gören çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Orhan Ç.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitimi ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL
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