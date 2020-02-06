Metro inşaatında bir işçi yüksekten düşerek yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Metro inşaatında bir işçi yüksekten düşerek yaralandı - Son Dakika

Metro inşaatında bir işçi yüksekten düşerek yaralandı

6 saat önce

Başakşehir metro inşaatında yüksekten düşen bir işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Metro inşaatında bir işçi yüksekten düşerek yaralandı, System.String[]

Başakşehir metro inşaatında yüksekten düşen bir işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Başakşehir Yeşil Vadi Caddesi yanındaki metro inşaatında çalışan Orhan Ç. isimli bir işçi yüksekten düşerek yaralandı. Çalışma sırasında Orhan Ç.'nin düştüğünü gören çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Orhan Ç.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitimi ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Başakşehir, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
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