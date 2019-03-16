Metro İnşaatında Doğal Gaz Borusu Patladı
1 saat önce
İstanbul Halkalı'daki metro inşaatında çalışma yapan iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı.
İstanbul Halkalı
'daki metro inşaatında çalışma yapan iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı. Şiddetli bir gürültüyle havaya sızan doğal gaz büyük paniğe neden oldu. Küçükçekmece
Halkalı Atakent
Metro İstasyonu inşaatında çalışma yapan bir iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı. Doğal gaz, patlayan borudan büyük bir gürültü ile püskürmeye başladı. Patlama nedeniyle çevreye yoğun bir gaz kokusu yayıldı. Olay sonrası İGDAŞ, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Sızıntı yaşanan bölgedeki gaz akışı kesildikten sonra ekipler sızıntıya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında Hürriyet
Caddesi bir süre trafiğe tamamen kapatıldı. Sızıntının önlenmesinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı.
"DOĞAL GAZ AYNI SU GİBİ HAVAYA PÜSKÜRÜYORDU"
Mahalle sakinlerinden Adem Durmaz
Güler, evde otururken şiddetli bir ses duyduğunu anlattı. İnsanların etrafa kaçıştığını söyleyen Güler, "Evde oturuyordum, kulakları rahatsız edici bir ses geldi. Merak ettim caddeye çıktım burada büyük bir patlama gördüm. Doğal gaz aynı su gibi havaya püskürüyordu. Ortada çok keskin bir doğal gaz kokusu vardı. İnsanlar etrafa kaçıştı. Yetkili arkadaşlar müdahale edip kestiler" dedi.
(Serdal Altıntepe/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:36 Kaynak: İHA
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