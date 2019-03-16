Metro İnşaatında Doğalgaz Borusu Patladı
1 saat önce
Metro inşaatında doğalgaz borusu patladı Metro inşaatında patlayan doğalgaz borusu paniğe neden olduİSTANBUL - Halkalı'daki metro inşaatında çalışma yapan iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.
Metro inşaatında doğalgaz borusu patladı
Metro inşaatında patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
İSTANBUL - Halkalı
'daki metro inşaatında çalışma yapan iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Şiddetli bir gürültüyle havaya sızan doğalgaz büyük paniğe neden oldu. Küçükçekmece
Halkalı- Atakent
Metro İstasyonu inşaatında çalışma yapan bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Doğalgaz, patlayan borudan büyük bir gürültü ile püskürmeye başladı. Patlama nedeniyle çevreye yoğun bir gaz kokusu yayıldı. Olay sonrası İGDAŞ, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Sızıntı yaşanan bölgedeki gaz akışı kesildikten sonra ekipler sızıntıya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında Hürriyet
Caddesi bir süre trafiğe tamamen kapatıldı. Sızıntının önlenmesinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı.
"Doğalgaz aynı su gibi havaya püskürüyordu"
Mahalle sakinlerinden Adem Durmaz
Güler, evde otururken şiddetli bir ses duyduğunu anlattı. İnsanların etrafa kaçıştığını söyleyen Güler, "Evde oturuyordum, kulakları rahatsız edici bir ses geldi. Merak ettim caddeye çıktım burada büyük bir patlama gördüm. Doğalgaz aynı su gibi havaya püskürüyordu. Ortada çok keskin bir doğalgaz kokusu vardı. İnsanlar etrafa kaçıştı. Yetkili arkadaşlar müdahale edip kestiler" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:30 Kaynak: İHA
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