Metro inşaatında feci kaza! İşçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden aşağı düştü - Son Dakika

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Bugün saat 13.30 sıralarında Dudullu-Bostancı metro çalışması yapılan Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki metro inşaatı çalışması sırasında Serhat Erdoğan isimli işçi, kum attığı sırada dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten metro inşaatındaki boşluğa düştü.

DURUMU AĞIR

İş makinesi ile birlikte boşluğa çakılan işçi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralı işçi vince takılan sepet ile düştüğü yerden çıkarıldı. Yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"İŞ MAKİNESİ İLE BİRLİKTE DÜŞTÜ"

Metro inşaatında çalışan bir işçi, "Buradan kumu aldı, öbür tarafa indiriyordu. Nasıl olduğunu anlamadık. İş makinesi ile birlikte düştü" diye konuştu. Yaşanan iş kazası sonrasından işçinin düştüğü yere demirler çakılarak kapatıldığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.