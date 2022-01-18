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METRO İNŞAATINDA KULLANDIĞI İŞ MAKİNESİ İLE BİRLİKTE 25 METREDEN DÜŞTÜ - Son Dakika

METRO İNŞAATINDA KULLANDIĞI İŞ MAKİNESİ İLE BİRLİKTE 25 METREDEN DÜŞTÜ

18.01.2022 16:13

KADIKÖY'de Dudullu-Bostancı metro inşaatında çalışan bir işçi kum yüklediği sırada dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten kullandığı iş makinesi ile birlikte metro inşaatına düştü.

KADIKÖY'de Dudullu-Bostancı metro inşaatında çalışan bir işçi kum yüklediği sırada dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten kullandığı iş makinesi ile birlikte metro inşaatına düştü. Ağır yaralanan işçi vince takılı sepet yardımıyla yukarı çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 13.30 sıralarında Dudullu-Bostancı metro çalışması yapılan Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre metro inşaatı çalışması sırasında Serhat Erdoğan isimli işçi kum attığı sırada dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten metro inşaatındaki boşluğa düştü. İş makinesi ile birlikte boşluğa çakılan işçi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralı işçi vince takılan sepet ile düştüğü yerden çıkarıldı. Yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldrıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Metro inşaatında çalışan bir işçi; "Buradan kumu aldı, öbür tarafa indiriyordu. Nasıl olduğunu anlamadık. İş makinesi ile birlikte düştü" diye konuştu. Yaşanan iş kazası sonrasından işçinin düştüğü yere demirler çakılarak kapatıldığı görüldü.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

METRO İNŞAATINDA KULLANDIĞI İŞ MAKİNESİ İLE BİRLİKTE 25 METREDEN DÜŞTÜ
METRO İNŞAATINDA KULLANDIĞI İŞ MAKİNESİ İLE BİRLİKTE 25 METREDEN DÜŞTÜ
METRO İNŞAATINDA KULLANDIĞI İŞ MAKİNESİ İLE BİRLİKTE 25 METREDEN DÜŞTÜ

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Serhat Erdoğan, Bostancı, Metro, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel METRO İNŞAATINDA KULLANDIĞI İŞ MAKİNESİ İLE BİRLİKTE 25 METREDEN DÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: METRO İNŞAATINDA KULLANDIĞI İŞ MAKİNESİ İLE BİRLİKTE 25 METREDEN DÜŞTÜ - Son Dakika
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