Metro inşaatında üzerine demir düşen işçi öldü
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, metro inşaatında çalışan Hasan Aydın, vinçle indirilen demirlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, metro inşaatında çalışan Hasan Aydın, vinçle indirilen demirlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.Olay öğle saatlerinde, Gebze Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde bulunan metro inşaatında meydana geldi. İnşaat demirlerinin vinçle metro inşaatı alanına indirildiği sırada halattan kurtulan demirler Hasan Aydın isimli işçinin üzerine düştü. Hasan Aydın'ın demirlerin altında kaldığını gören işçiler 112 Acile haber verdi. 112 Acil ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Hasan Aydın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde incelemede bulunulurken, soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:33 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Metro inşaatında üzerine demir düşen işçi öldü - Son Dakika
Son Dakika Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum